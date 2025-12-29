L’importanza di Grazie Ezio

Stasera 29 dicembre, alle 23 su Rai3, in simulcast su Radio2 e Raiplay, va in onda la prima edizione di «Grazie, Ezio!», il Premio Bosso dedicato alla divulgazione musicale. Un’iniziativa che riconosce l’importanza di valorizzare la cultura musicale e il lavoro di chi si impegna a diffonderla. Un momento di riflessione e riconoscimento per chi contribuisce a mantenere viva la passione per la musica.

Ci sono iniziative che valgono a prescindere. Ad esempio questa. Stasera 29 dicembre, in seconda serata alle 23 su Rai3 e in simulcast su Radio2 e Raiplay andrà in onda la prima edizione di «Grazie, Ezio!», la prima edizione del Premio Bosso dedicato alla divulgazione musicale. È importante ricordare il musicista, compositore e direttore d'orchestra morto a 48 anni nel 2020 e affetto da una malattia neurodegenerativa che da ultimo arrivò anche a impedirgli di suonare. È importante perché Bosso è stato, ed è tuttora, un esempio di positività e passione, un faro capace di illuminare i lati più nobili, ma spesso nascosti, del perché si fa musica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

