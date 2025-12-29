L’orologio vintage indossato da Timothée Chalamet in Marty Supreme rappresenta un dettaglio distintivo del suo stile e un elemento di interesse per gli appassionati di accessori d’epoca. Questo pezzo, scelto dall’attore, contribuisce a definire l’atmosfera del personaggio e arricchisce la narrazione visiva del film. La presenza di un orologio vintage in una produzione cinematografica sottolinea l’importanza dei dettagli nell’interpretazione dei personaggi e nel costume design.

Timothée Chalamet si trova al centro del caotico e comprensibile clamore che circonda il suo nuovo film: Marty Supreme. Non stupirà sapere che l’orologio al polso del protagonista non è un dettaglio casuale e da poco. È invece il risultato di una scelta accurata e deliberata, firmata da un prop master (il responsabile degli oggetti di scena sui set cinematografici) meticoloso come Michael Jortner. Nel corso degli anni, Jortner ha curato gli orologi di scena in film quali Il processo ai Chicago 7 e I molti santi del New Jersey (entrambi ambientati alla fine degli anni ’60) e, prima di approdare a Marty Supreme, aveva lavorato a The Complete Unknown. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'importanza dell'orologio vintage di Timothée Chalamet in Marty Supreme

