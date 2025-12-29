L’impatto sociale dello stile Bardot | La sua scollatura? Un manifesto

Lo stile Bardot ha rappresentato un punto di svolta nel panorama estetico e culturale, unendo elementi di cultura borghese e avanguardia. Secondo il sociologo Morace, questa tendenza ha normalizzato una seduzione che va oltre il look, influenzando la moda attraverso la personalità. La sua scollatura è diventata un vero e proprio manifesto, simbolo di un approccio che combina eleganza e audacia, lasciando un’impronta duratura nella società.

Il sociologo Morace: mix di cultura borghese e avanguardie, ha normalizzato una seduzione irresistibile "Ha influenzato la moda non per i look, ma con la personalità. Il suo nome è diventato un marchio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

