L’impatto delle malattie croniche nel mondo e i costi per la Sanità
Le malattie croniche rappresentano una sfida crescente per la salute globale, con impatti significativi sulla qualità della vita e sui sistemi sanitari. Ogni giorno, milioni di persone si confrontano con condizioni che richiedono cure continue, generando costi elevati per la Sanità. Comprendere l’entità di questa problematica è fondamentale per sviluppare strategie di prevenzione e gestione efficaci, al fine di ridurre l’onere economico e migliorare l’assistenza.
Ogni due secondi, nel mondo, una persona che ancora non ha compiuto settant'anni di età muore a causa di una malattia cronica non trasmissibile (NCD's). Patologia cardiaca, cancro, diabete e patologia polmonare cui si aggiungono Parkinson, Alzheimer, depressione e altre neurodegenerative, hanno superato quella infettiva come principali cause di morte a livello globale. Secondo il rapporto dell' OMS del 2022 Invisible numbers: the true extent of noncommunicable diseases and what to do about them, ogni anno le malattie croniche non trasmissibili sono responsabili del 74% dei decessi a livello globale e milioni di persone vivono con almeno una NCD. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Sanità: Salutequità, malattie croniche al centro dell’equity group
Leggi anche: Telemedicina: un nuovo approccio per la gestione delle malattie croniche
L’impatto delle malattie croniche nel mondo e i costi per la Sanità - Ogni due secondi muore una persona non ancora settantenne per patologie non trasmissibili ... msn.com
Malattie croniche: quali sono, conseguenze e come conviverci - Le malattie croniche sono tutte quelle condizioni patologiche caratterizzate da un lungo decorso e dalla necessità di un'assistenza continuata nel tempo. ilgiornale.it
Malattie croniche e rare, 'Il mio nuovo mondo' docufilm che dà voce a pazienti e caregiver - Un racconto corale per promuovere una maggiore consapevolezza sul vissuto delle persone che convivono con patologie croniche e rare complesse e spesso poco conosciute ... lagazzettadelmezzogiorno.it
L'impatto globale delle malattie più letali al mondo
Tra i principali fattori di rischio delle malattie cardiovascolari ci sono sicuramente: sedentarietà, sovrappeso, ipertensione e colesterolo. Per riuscire a ridurre l’impatto di questi fattori è importante l'adozione di stili di vita corretti e controlli regolari che posson - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.