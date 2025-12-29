L’impatto delle malattie croniche nel mondo e i costi per la Sanità

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le malattie croniche rappresentano una sfida crescente per la salute globale, con impatti significativi sulla qualità della vita e sui sistemi sanitari. Ogni giorno, milioni di persone si confrontano con condizioni che richiedono cure continue, generando costi elevati per la Sanità. Comprendere l’entità di questa problematica è fondamentale per sviluppare strategie di prevenzione e gestione efficaci, al fine di ridurre l’onere economico e migliorare l’assistenza.

Ogni due secondi, nel mondo, una persona che ancora non ha compiuto settant'anni di età muore a causa di una malattia cronica non trasmissibile (NCD's). Patologia cardiaca, cancro, diabete e patologia polmonare cui si aggiungono Parkinson, Alzheimer, depressione e altre neurodegenerative, hanno superato quella infettiva come principali cause di morte a livello globale. Secondo il rapporto dell' OMS del 2022 Invisible numbers: the true extent of noncommunicable diseases and what to do about them, ogni anno le malattie croniche non trasmissibili sono responsabili del 74% dei decessi a livello globale e milioni di persone vivono con almeno una NCD. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l8217impatto delle malattie croniche nel mondo e i costi per la sanit224

© Ilgiornale.it - L’impatto delle malattie croniche nel mondo e i costi per la Sanità

Leggi anche: Sanità: Salutequità, malattie croniche al centro dell’equity group

Leggi anche: Telemedicina: un nuovo approccio per la gestione delle malattie croniche

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

l8217impatto malattie croniche mondoL’impatto delle malattie croniche nel mondo e i costi per la Sanità - Ogni due secondi muore una persona non ancora settantenne per patologie non trasmissibili ... msn.com

Malattie croniche: quali sono, conseguenze e come conviverci - Le malattie croniche sono tutte quelle condizioni patologiche caratterizzate da un lungo decorso e dalla necessità di un'assistenza continuata nel tempo. ilgiornale.it

Malattie croniche e rare, 'Il mio nuovo mondo' docufilm che dà voce a pazienti e caregiver - Un racconto corale per promuovere una maggiore consapevolezza sul vissuto delle persone che convivono con patologie croniche e rare complesse e spesso poco conosciute ... lagazzettadelmezzogiorno.it

L'impatto globale delle malattie più letali al mondo

Video L'impatto globale delle malattie più letali al mondo

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.