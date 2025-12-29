L’impatto delle malattie croniche nel mondo e i costi per la Sanità

Le malattie croniche rappresentano una sfida crescente per la salute globale, con impatti significativi sulla qualità della vita e sui sistemi sanitari. Ogni giorno, milioni di persone si confrontano con condizioni che richiedono cure continue, generando costi elevati per la Sanità. Comprendere l’entità di questa problematica è fondamentale per sviluppare strategie di prevenzione e gestione efficaci, al fine di ridurre l’onere economico e migliorare l’assistenza.

Ogni due secondi, nel mondo, una persona che ancora non ha compiuto settant'anni di età muore a causa di una malattia cronica non trasmissibile (NCD's). Patologia cardiaca, cancro, diabete e patologia polmonare cui si aggiungono Parkinson, Alzheimer, depressione e altre neurodegenerative, hanno superato quella infettiva come principali cause di morte a livello globale. Secondo il rapporto dell' OMS del 2022 Invisible numbers: the true extent of noncommunicable diseases and what to do about them, ogni anno le malattie croniche non trasmissibili sono responsabili del 74% dei decessi a livello globale e milioni di persone vivono con almeno una NCD. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

