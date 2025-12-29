Lilt sceglie la prevenzione d' eccellenza

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LILT Arezzo ha stretto un accordo con Salute in Comune, ente no-profit riconosciuto dal Ministero della Salute. L’obiettivo è promuovere iniziative di prevenzione delle malattie oncologiche e cardiovascolari, favorendo una maggiore consapevolezza e assistenza sul territorio. Questa collaborazione si inserisce nell’impegno della Lega Italiana Lotta ai Tumori di Arezzo di promuovere interventi efficaci e accessibili per la salute della comunità.

'LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori di Arezzo' ha siglato un accordo con 'Salute in Comune' (ente no-profit riconosciuto da Ministero della Salute e presidenza Consiglio dei Ministri) per la promozione di iniziative in tema di Prevenzione delle malattie oncologiche e cardiovascolari sul. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

lilt sceglie la prevenzione d eccellenza

© Arezzonotizie.it - Lilt sceglie la prevenzione d'eccellenza

Leggi anche: ’Gran galà della prevenzione’ con la Lilt

Leggi anche: Prevenzione oncologica, la sanità entra in questura con Airc e Lilt

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ottobre rosa 2025: le iniziative moda per il mese della prevenzione; Successo a Bari con la prevenzione contro i tumori di LILTXMAS.

lilt sceglie prevenzione d“Gran Galà della prevenzione”: la Lit organizza la prima edizione della manifestazione - La Lilt di Grosseto organizza mercoledì 17 dicembre il "Gran gala della prevenzione": le parole di Barbara ciacci ... grossetonotizie.com

lilt sceglie prevenzione dOltre 700 visite in un anno. Il bilancio positivo della Lilt - Un numero che si traduce in altrettante opportunità di diagnosi precoce e prevenzione per i cittadini. msn.com

Tumori. Lilt e Fnomceo firmano protocollo d’intesa per prevenzione - Grazie al protocollo verranno realizzati programmi a favore della diffusione della prevenzione primaria nella cittadinanza, attraverso campagne di informazione e comunicazione volte ad orientare i ... quotidianosanita.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.