Lilt sceglie la prevenzione d' eccellenza

LILT Arezzo ha stretto un accordo con Salute in Comune, ente no-profit riconosciuto dal Ministero della Salute. L’obiettivo è promuovere iniziative di prevenzione delle malattie oncologiche e cardiovascolari, favorendo una maggiore consapevolezza e assistenza sul territorio. Questa collaborazione si inserisce nell’impegno della Lega Italiana Lotta ai Tumori di Arezzo di promuovere interventi efficaci e accessibili per la salute della comunità.

'LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori di Arezzo' ha siglato un accordo con 'Salute in Comune' (ente no-profit riconosciuto da Ministero della Salute e presidenza Consiglio dei Ministri) per la promozione di iniziative in tema di Prevenzione delle malattie oncologiche e cardiovascolari sul. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Lilt sceglie la prevenzione d'eccellenza Leggi anche: ’Gran galà della prevenzione’ con la Lilt Leggi anche: Prevenzione oncologica, la sanità entra in questura con Airc e Lilt Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ottobre rosa 2025: le iniziative moda per il mese della prevenzione; Successo a Bari con la prevenzione contro i tumori di LILTXMAS. “Gran Galà della prevenzione”: la Lit organizza la prima edizione della manifestazione - La Lilt di Grosseto organizza mercoledì 17 dicembre il "Gran gala della prevenzione": le parole di Barbara ciacci ... grossetonotizie.com

Oltre 700 visite in un anno. Il bilancio positivo della Lilt - Un numero che si traduce in altrettante opportunità di diagnosi precoce e prevenzione per i cittadini. msn.com

Tumori. Lilt e Fnomceo firmano protocollo d’intesa per prevenzione - Grazie al protocollo verranno realizzati programmi a favore della diffusione della prevenzione primaria nella cittadinanza, attraverso campagne di informazione e comunicazione volte ad orientare i ... quotidianosanita.it

Il 2025 è stato un anno significativo per LILT Padova: cinquant’anni di attività ci ricordano che la prevenzione non è fatta solo di numeri o di servizi, ma soprattutto di persone, di storie, di incontri. Ogni giorno entriamo in contatto con chi sceglie di prendersi cur - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.