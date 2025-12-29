Licenziato per il test del carrello dalla Pam il 62enne Fabio Giomi reintegrato | Un bel regalo di Natale La sentenza del tribunale di Siena

Il tribunale di Siena ha stabilito l’illegittimità del licenziamento di Fabio Giomi, avvenuto in seguito al «test del carrello» presso Pam. La sentenza ha disposto il suo reintegro immediato e condannato l’azienda al pagamento di danni e spese legali. Una decisione che rappresenta un'importante tutela dei diritti dei lavoratori in casi di controversie sul posto di lavoro.

Il tribunale di Siena ha dichiarato illegittimo il licenziamento di Fabio Giomi e ha disposto il suo immediato reintegro al lavoro, condannando Pam Panorama al pagamento dei danni e delle spese processuali. La decisione è arrivata oggi – Lunedì 29 dicembre – al termine dell’udienza civile che ha chiuso uno dei casi più discussi degli ultimi mesi, quello del cosiddetto «test del carrello». «Questa notizia mi ha resto molto, molto felice. C’è stata proprio un’esplosione di gioia, perché è tutto il giorno che ero in tensione per questa udienza. È un bel regalo di Natale: si finisce l’anno in bellezza», ha commentato Giomi, che ha 62 anni e da tempo faceva il cassiere nel punto vendita Pam di Porta Siena, salvo poi rimanere senza lavoro a causa del controllo interno. 🔗 Leggi su Open.online

