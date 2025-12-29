Licenziato a 62 anni per aver fallito il test del carrello il giudice condanna l' azienda | sarà reintegrato
Il licenziamento di Fabio Giomi da parte di Pam, avvenuto dopo il fallimento nel
Il licenziamento di Fabio Giomi, deciso dalla Pam dopo il cosiddetto test del carrello, è illegittimo. Così il cassiere 62enne del supermercato Pam Panorama del centro commerciale 'Porta Siena' dovrà essere reintegrato. Lo ha stabilito il tribunale del lavoro senese, accogliendo le ragioni del. 🔗 Leggi su Today.it
