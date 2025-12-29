L' Hellas chiude il 2025 con una brutta sconfitta | prima metà della stagione da brividi ma non tutto è perduto

L’Hellas Verona conclude il 2025 con una sconfitta che complica il cammino stagionale. La prima metà di campionato si è rivelata difficile, con una posizione di classifica critica e pochi punti raccolti. Sotto la guida di Paolo Zanetti, i gialloblù cercano di risalire la china, confidando in miglioramenti nelle prossime sfide. La stagione resta aperta a nuove possibilità di riscatto, anche se il cammino si presenta impegnativo.

La stagione dell’Hellas Verona in Serie A finora è stata un vero ottovolante. I gialloblù, guidati da Paolo Zanetti, navigano in zona retrocessione con soli 12 punti in 16 giornate: due vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. La Coppa Italia è già un ricordo amaro con un'eliminazione precoce. 🔗 Leggi su Veronasera.it

