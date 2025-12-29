L’ex principe Andrea e la nuova Land Rover da 75 mila sterline L’ha avuta gratis

L’ex principe Andrea è stato recentemente al centro dell’attenzione a causa di una controversia riguardante una Land Rover da 75.000 sterline, concessa apparentemente senza costi. La vicenda si inserisce nel contesto delle recenti difficoltà pubbliche dell’ex membro della famiglia reale britannica, coinvolto nello scandalo Epstein e ormai lontano dai titoli ufficiali. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e le relazioni tra i membri della nobiltà e il mondo dei beni di lusso.

Roma, 29 dicembre 2025 – Non finisce di destare imbarazzo per i reali inglesi l 'ex principe Andrea, allontanato dalla corona britannica e privato di tutti i titoli per il suo coinvolgimento nello scandalo legato al defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Andrea è stato fotografato alla guida di una nuova fiammante Land Rover da 75 mila sterline mentre usciva dalla sua dimora a Windsor. Lo rivelano i tabloid britannici, che sottolineano come il fratello di re Carlo III abbia ricevuto gratuitamente il fuoristrada in base all'accordo fra la famiglia reale e la Jaguar Land Rover, lo storico marchio britannico (di proprietà del gruppo indiano Tata Motors dal 2008), che da decenni fornisce una flotta di veicoli in prestito alla casata del Regno Unito.

