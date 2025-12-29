Gentile Elly, questa lettera nasce dal desiderio di offrire un supporto sincero e costruttivo. Non intendo giudicare, ma sottolineare l’importanza di un atteggiamento trasparente e vicino alle persone. Il suo silenzio dopo l’arresto del signor Hannoun ha lasciato spazio a molte interpretazioni. Speriamo possa considerare questa occasione per rafforzare la fiducia e la chiarezza, elementi fondamentali per un cammino condiviso.

Gentile Elly, non le scrivo per aggredirla, ma per aiutarla. Non è stata una cosa bella il suo silenzio dopo l'arresto del signor Hannoun. Sì certo, dopo ore di mutismo hanno parlato i suoi compagni Scotto-Provenzano-Serracchiani: ma era meglio il silenzio di poco prima, perché le loro dichiarazioni sono suonate ambigue. Per non dire della vostra sceneggiata di ieri in Aula: un'autodifesa imbarazzata. Elly, avete un problema. Per anni, esponenti della sinistra hanno civettato con gli estremisti. Presumo che lo abbiano fatto in buona fede, il che per molti versi è anche peggio: non vi siete nemmeno resi conto di come la rete fondamentalista vi stesse bucando e penetrando. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lettera aperta per aiutare (sul serio) Elly Schlein

