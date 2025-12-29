Let’s go party ’80 ’90 | il Capodanno in piazza San Giustino

Il Capodanno 2026 in piazza San Giustino a Chieti offre un’occasione di convivialità e ascolto collettivo. Per il secondo anno consecutivo, la piazza si anima con eventi e momenti condivisi, creando un’occasione di aggregazione per tutta la comunità. Un modo semplice e diretto per accogliere il nuovo anno insieme, nel rispetto delle tradizioni e della convivialità locale.

Capodanno 2026 in piazza San Giustino: torna per il secondo anno consecutivo la festa per tutti a Chieti. Quella organizzata per mercoledì 31 dicembre sarà una serata a tema anni '80 e '90, con musica dal vivo, comicità e grandi ospiti.Sul palcoscenico la verve comica di Federico Perrotta.

