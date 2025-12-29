L’esperto di terrorismo | Usate anche le cripto

Gli investigatori e gli esperti di terrorismo monitorano da tempo le fonti di finanziamento illegali, tra cui le criptovalute. In un contesto in cui le reti di supporto si sono evolute, le criptovalute rappresentano uno strumento utilizzato per eludere i controlli tradizionali. La loro natura decentralizzata rende più complesso individuare e bloccare i flussi di fondi illeciti, rendendo fondamentale un’attenzione costante e approfondita su queste tecnologie.

Boni La rete ombra di finanziamenti ad Hamas da tempo era oggetto di attenzione anche degli esperti che si occupano di terrorismo. Come il professor Alberto Pagani, analista e docente di storia del terrorismo all’Alma Mater. È vero che lei aveva già avvertito di prendere le distanze da Mohammad Hannoun? "Quando fui sentito in commissione Esteri della Camera, invitato dal gruppo M5S, consigliai i parlamentari del Pd di mantenere una prudente distanza perché era nella blacklist del Dipartimento del Tesoro Usa, con l’accusa di finanziare Hamas con la sua associazione". Si dice che Hamas gestisca un fondo sovrano di decine di milioni di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

