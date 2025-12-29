L'esperta svela le scie perfette per valorizzare la propria

T empo di previsioni olfattive, con l’oroscopo del profumo del 2026. Ogni segno zodiacale possiede infatti quello che viene definito “temperamento olfattivo”, ovvero una scia olfattiva rappresentativa, che stimola e dialoga con le proprie energie. Ce ne parla Ambra Martone, Co-Founder LabSolue, che ci racconta quali sono le note ideali per ogni segno. Da scoprire per il nuovo anno. Il ritorno delle “Soap bar”, le saponette solide che profumano di vita lenta X Leggi anche › Profumi al tè nero, per “scaldare” l’inverno L’oroscopo del profumo del 2026. Ad ogni segno, il suo profumo. Gli archetipi zodiacali hanno specifiche caratteristiche che possono essere colte e valorizzate da alcune specifiche fragranze. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'esperta risponde: ecco quali sono le scie perfette per esaltare la vostra "personalità astrologica". Tutte da provare con con il nuovo anno

