Les Virtuoses | musica divertimento e magi

Il 2026 del Circuito ERT inizia con Les Virtuoses, uno spettacolo che unisce musica, intrattenimento e magia. Come l’anno precedente, questa performance promette un’esperienza coinvolgente e raffinata, offrendo al pubblico un momento di svago e meraviglia. Un evento pensato per apprezzare l’arte, la creatività e la qualità dello spettacolo dal vivo, in un contesto sobrio e curato.

Esattamente come accaduto un anno fa, il 2026 del Circuito ERT si apre con Les Virtuoses, uno show che fonde musica, divertimento e magia. Lo spettacolo rivelazione della stagione scorsa ritorna per una tournée che toccherà sette teatri regionali. I fratelli Mathias e Julien Cadez, accompagnati in scena dagli assistenti Anthony Rzeznicki e Anthony Coudeville, saranno mercoledì 7 gennaio al Teatro Ristori di Cividale, giovedì 8 al Pasolini di Casarsa della Delizia, venerdì 9 all'Odeon di Latisana, sabato 10 al Candoni di Tolmezzo, domenica 11 al Verdi di Maniago, lunedì 12 al Modena di Palmanova e martedì 13 al Comunale Bonezzi di Monfalcone.

