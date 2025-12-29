Les Virtuoses | musica divertimento e magi

Il 2026 del Circuito ERT inizia con Les Virtuoses, uno spettacolo che combina musica, divertimento e magia. Come lo scorso anno, questa iniziativa offre un momento di intrattenimento per un pubblico di tutte le età, con un approccio sobrio e di qualità. Un'occasione per apprezzare un evento che unisce diversi elementi artistici in un contesto culturale dedicato alla condivisione e alla scoperta.

Esattamente come accaduto un anno fa, il 2026 del Circuito ERT si apre con Les Virtuoses, uno show che fonde musica, divertimento e magia. Lo spettacolo rivelazione della stagione scorsa ritorna per una tournée che toccherà sette teatri regionali. I fratelli Mathias e Julien Cadez, accompagnati in scena dagli assistenti Anthony Rzeznicki e Anthony Coudeville, saranno mercoledì 7 gennaio al Teatro Ristori di Cividale, giovedì 8 al Pasolini di Casarsa della Delizia, venerdì 9 all'Odeon di Latisana, sabato 10 al Candoni di Tolmezzo, domenica 11 al Verdi di Maniago, lunedì 12 al Modena di Palmanova e martedì 13 al Comunale Bonezzi di Monfalcone.

