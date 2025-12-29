L' Eredità la professoressa Barbara? Ormone impazzito | Mi ispira assai

Nella puntata di oggi de L'Eredità, andata in onda il 29 dicembre su Rai 1, la professoressa Barbara ha condiviso il suo pensiero sull'ormone che ha definito

Oggi, lunedì 29 dicembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio puntata il padrone di casa ha dato subito il bentornato al nuovo campione del gioco Stefano. Con lui giocano come concorrenti: Irma da Caramagna Piemonte, Daniela da Monza-Brianza, Mirella da Napoli, Claudio ieri ai 100 secondi, Barbara alla sesta sera, Alessio da Reggio Emilia. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio. Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Barbara.

