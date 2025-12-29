Brigitte Bardot ha destinato gran parte del suo patrimonio agli animali attraverso la fondazione da lei creata. Tuttavia, la legge prevede che metà del patrimonio spetti di diritto al figlio Nicolas-Jacques, erede legale, mentre la restante parte può essere stata donata o gestita diversamente. Questa situazione evidenzia come le donazioni e le disposizioni testamentarie influenzino la distribuzione del patrimonio di personaggi pubblici.

Siccome l’attrice ha fatto sì che la maggior parte dei beni più preziosi, e soprattutto quelli immobiliari, fossero già donati alla Fondazione, al figlio Nicolas-Jacques, che è l’erede legale, rimarrebbe la quota minima garantita dalla legge. Il suo patrimonio si aggira intorno ai 65 milioni di euro, tra immobili e diritti dei film. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L’eredità di Brigitte Bardot: tutto agli animali, ma per legge metà del patrimonio spetta al figlio

Leggi anche: L’eredità di Brigitte Bardot: “Ha lasciato tutto agli animali, ma per legge metà dei suoi 65 milioni di dollari devono andare al figlio che lei definì ‘un tumore”

Leggi anche: Brigitte Bardot, l’eredità da 65 milioni: al figlio Nicolas metà del patrimonio per legge

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L’eredità impossibile di Brigitte Bardot; L’eredità di Brigitte Bardot e quel figlio mai amato a cui andrà metà dei 65 milioni di patrimonio; È morta a 91 anni Brigitte Bardot icona del cinema francese L’eredità di BB | oltre 50 film che hanno fatto la storia; Brigitte Bardot l’eredità che divide | tra il figlio Nicolas e la scelta di lasciare tutto alla sua Fondazione.

L’eredità di Brigitte Bardot: “Ha lasciato tutto agli animali, ma per legge metà dei suoi 65 milioni di dollari devono andare al figlio che lei definì ‘un tumore” - La diva francese ha destinato gran parte del patrimonio alla sua Fondazione per gli animali, ma il 50% spetterà per legge al figlio Nicolas ... ilfattoquotidiano.it