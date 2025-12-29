L’eredità di Brigitte Bardot | tutto agli animali ma per legge metà del patrimonio spetta al figlio
Brigitte Bardot ha destinato gran parte del suo patrimonio agli animali attraverso la fondazione da lei creata. Tuttavia, la legge prevede che metà del patrimonio spetti di diritto al figlio Nicolas-Jacques, erede legale, mentre la restante parte può essere stata donata o gestita diversamente. Questa situazione evidenzia come le donazioni e le disposizioni testamentarie influenzino la distribuzione del patrimonio di personaggi pubblici.
Siccome l’attrice ha fatto sì che la maggior parte dei beni più preziosi, e soprattutto quelli immobiliari, fossero già donati alla Fondazione, al figlio Nicolas-Jacques, che è l’erede legale, rimarrebbe la quota minima garantita dalla legge. Il suo patrimonio si aggira intorno ai 65 milioni di euro, tra immobili e diritti dei film. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
