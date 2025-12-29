L'eredità di Brigitte Bardot | milioni alla sua fondazione per gli animali il nodo del detestato figlio Nicolas
Dopo la scomparsa di Brigitte Bardot, si apre il capitolo sulla sua eredità, stimata intorno ai 65 milioni di euro. La grande attrice ha lasciato gran parte del patrimonio alla sua fondazione per la tutela degli animali, consolidando il suo impegno in questo settore. Al centro delle discussioni, il ruolo del figlio Nicolas, spesso descritto come “detestato”, e le implicazioni legate alla divisione dell’eredità.
Dopo la morte di Brigitte Bardot si apre il tema dell'eredità. Il patrimonio della diva ammonterebbe attorno ai 65 milioni di euro. Il lascito andrebbe quasi totalmente alla Fondazione per la tutela degli animali che porta il suo nome, ma per la legge francese anche il figlio avrebbe diritto a una parte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Brigitte Bardot, l’eredità che divide: tra il figlio Nicolas e la scelta di lasciare tutto alla sua Fondazione
Leggi anche: Brigitte Bardot, l'eredità: «A Nicolas, il figlio mai amato, metà del patrimonio per legge». Cosa resta dei 65 milioni della diva. La fondazione e la casa a Saint-Tropez
Brigitte Bardot l' eredità | A Nicolas il figlio mai amato metà del patrimonio per legge Cosa resta dei 65 milioni della diva La fondazione e la casa a Saint-Tropez.
Brigitte Bardot, scoppia la battaglia sull’eredità milionaria: la “rivincita” del figlio mai amato - Brigitte Bardot, aperta la battaglia sull'eredità: 65 milioni di euro tra la Fondazione animalista e il figlio, Nicolas- donnaglamour.it
Brigitte Bardot: si annuncia battaglia per l’eredità da 65 milioni, ma il mito resta immortale - Simbolo di bellezza e libertà, Brigitte Bardot ha segnato il cinema e la cultura del Novecento, dalle pellicole all'impegno per gli animali ... fortuneita.com
L'eredità di Brigitte Bardot: il legame controverso con suo figlio svelato - L'eredità di Brigitte Bardot è oggetto di accesi dibattiti e tensioni familiari, suscitando un ampio interesse mediatico e pubblico. notizie.it
Brigitte Bardot, così è morta l'attrice: «Ha detto una parola al marito e tutto è finito». Scontro sull'eredit... x.com
In un’epoca che sottrae presenza alle cose, il grande fotografo Martin Parr ha lasciato un’eredità che appartiene a tutti: la capacità di riaffermare la propria esistenza nel mondo, attraverso il colore che scorre - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.