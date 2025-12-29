L'eredità di Brigitte Bardot | milioni alla sua fondazione per gli animali il nodo del detestato figlio Nicolas

Dopo la scomparsa di Brigitte Bardot, si apre il capitolo sulla sua eredità, stimata intorno ai 65 milioni di euro. La grande attrice ha lasciato gran parte del patrimonio alla sua fondazione per la tutela degli animali, consolidando il suo impegno in questo settore. Al centro delle discussioni, il ruolo del figlio Nicolas, spesso descritto come “detestato”, e le implicazioni legate alla divisione dell’eredità.

Brigitte Bardot: si annuncia battaglia per l’eredità da 65 milioni, ma il mito resta immortale - Simbolo di bellezza e libertà, Brigitte Bardot ha segnato il cinema e la cultura del Novecento, dalle pellicole all'impegno per gli animali ... fortuneita.com

L'eredità di Brigitte Bardot: il legame controverso con suo figlio svelato - L'eredità di Brigitte Bardot è oggetto di accesi dibattiti e tensioni familiari, suscitando un ampio interesse mediatico e pubblico. notizie.it

Brigitte Bardot, così è morta l'attrice: «Ha detto una parola al marito e tutto è finito». Scontro sull'eredit... x.com

