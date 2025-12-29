L’eredità di Brigitte Bardot | Ha lasciato tutto agli animali ma per legge metà dei suoi 65 milioni di dollari devono andare al figlio che lei definì ‘un tumore

Con la scomparsa di Brigitte Bardot, avvenuta il 28 dicembre, si apre il capitolo della sua eredità. La celebre attrice ha lasciato la maggior parte del suo patrimonio, stimato in circa 65 milioni di dollari, alla fondazione per la protezione degli animali. Tuttavia, per legge, il’eredità si suddivide in modo che il 50% vada al figlio, che Bardot aveva definito “un tumore”.

Larga parte alla fondazione a tutela degli animali e il 50% al figlio definito un “tumore”. Con la morte di Brigitte Bardot, avvenuta ieri 28 dicembre, si apre il capitolo della sua eredità. Secondo le valutazioni di Celebrity Net Worth riportate dai media francesi, il patrimonio della diva si attesterebbe attorno ai 65 milioni di dollari, frutto di diritti d’immagine, oltre 80 canzoni, vendite di fotografie, royalty su 60 film, collaborazioni con marchi di lusso e immobili. L’attrice e cantante francese aveva preparato da tempo i documenti per definire la successione. La maggior parte del patrimonio è stata destinata alla Fondation Brigitte Bardot, l’ organizzazione a tutela degli animali da lei fondata nel 1986 e con sede nella sua villa di Saint-Tropez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’eredità di Brigitte Bardot: “Ha lasciato tutto agli animali, ma per legge metà dei suoi 65 milioni di dollari devono andare al figlio che lei definì ‘un tumore” Leggi anche: Brigitte Bardot, l'eredità: «A Nicolas, il figlio mai amato, metà del patrimonio per legge». Cosa resta dei 65 milioni della diva. La fondazione e la casa a Saint-Tropez Leggi anche: L’eredità di Brigitte Bardot e quel figlio mai amato a cui andrà metà dei 65 milioni di patrimonio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L’eredità impossibile di Brigitte Bardot; È morta a 91 anni Brigitte Bardot icona del cinema francese L’eredità di BB | oltre 50 film che hanno fatto la storia; L’eredità di Brigitte Bardot e quel figlio mai amato a cui andrà metà dei 65 milioni di patrimonio; Brigitte Bardot l’eredità che divide | tra il figlio Nicolas e la scelta di lasciare tutto alla sua Fondazione. Brigitte Bardot, l’ultimo desiderio choc sulla sepoltura. A chi va l’eredità obbligata (e tagliata) - L’attrice scomparsa all’età di 91 anni aveva già scelto un luogo preciso dove riposare in pace: la sua villa extra- libero.it

Brigitte Bardot, scontro sull'eredità tra il figlio e la fondazione: il patrimonio da 64 milioni, la villa Saint Tropez e le ultime volontà dell'attrice - Brigitte Bardot è morta domenica 28 dicembre all'alba. msn.com

Brigitte Bardot, così è morta l'attrice: «Ha detto una parola al marito e tutto è finito». Scontro sull'eredità tra il figlio e la fondazione - Al suo fianco, nella sua residenza, La Madrague (dal valore di 30 milioni), a Saint- msn.com

Brigitte Bardot, così è morta l'attrice: «Ha detto una parola al marito e tutto è finito». Scontro sull'eredit... x.com

In un’epoca che sottrae presenza alle cose, il grande fotografo Martin Parr ha lasciato un’eredità che appartiene a tutti: la capacità di riaffermare la propria esistenza nel mondo, attraverso il colore che scorre - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.