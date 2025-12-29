Leonardo morto nell’asilo arrivano anche i Ris Gli esami intorno all’albero dove è rimasto soffocato il piccolo

A Soci, Arezzo, un bambino di nome Leonardo è deceduto nell’asilo, trovandosi soffocato vicino a un albero. Sul posto sono arrivati i Ris di Roma per effettuare rilievi e analisi dettagliate, al fine di chiarire le cause dell’incidente. Domani mattina gli esperti procederanno con gli accertamenti, raccogliendo elementi utili a ricostruire quanto accaduto e garantire eventuali approfondimenti.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Arrivano da Roma. Sono gli specialisti del Ris. Domani mattina varcheranno il cancello dell'asilo di Soci a caccia di altri dettagli, riscontri, elementi. La procura ha disposto un ulteriore approfondimento: vuole capire fino in fondo cosa è accaduto quella mattina nella scuola. La tragedia in pochi minuti. La tragedia in una manciata di minuti, poco prima del pranzo. Il 12 novembre, tra le 11 e mezzogiorno, Leonardo Ricci sta giocando nel "boschetto", un'area verde con finalità didattiche dove i bambini trascorrono momenti di socializzazione e svago. Il cappuccio del giubbotto che indossa, all'improvviso diventa una trappola mortale per un bambino di due anni: una sorta di cappio che non gli ha dato scampo.

