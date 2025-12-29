L’encefalite? Una parte di memoria è tornata l’altra è persa per sempre Posso anche vedere un film 5 volte senza sapere di averlo già visto | così Marco Bocci a Domenica In

Nel 2018, Marco Bocci ha affrontato una grave encefalite che ha inciso profondamente sulla sua memoria e sulla sua vita. In un'intervista a Domenica In, l’attore ha condiviso come questa esperienza abbia lasciato ricordi sfumati e momenti ripetuti, evidenziando il peso di una malattia che ha segnato il suo percorso personale e professionale. Un racconto di resilienza e di come si possa continuare a vivere, nonostante le sfide più difficili.

"Vedo tutti questi momenti e sembra ti passi la vita davanti". Marco Bocci guarda il filmato che Domenica In gli dedica e riassume così il senso di un percorso segnato da successi, affetti e da una frattura profonda: la malattia che nel 2018 ha cambiato radicalmente il suo modo di vivere. Ospite di Mara Venier, l'attore ripercorre la sua rinascita dopo l' encefalite erpetica: "Oggi sono stato fortunato e sono ottimista di natura", racconta. A 47 anni, Bocci spiega come l'esperienza della malattia abbia ridisegnato le sue priorità: "Se prima cercavo di pianificare, adesso mi vivo ogni cosa senza fare programmi, ed è meno faticoso".

