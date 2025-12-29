Lei ha riacceso la luce dentro di me | Fulvio Marino e l’incontro che gli ha cambiato la vita
Fulvio Marino racconta come un incontro con Antonella Clerici abbia rappresentato una svolta importante nella sua vita, contribuendo a superare un periodo di difficoltà. Questa esperienza ha segnato un nuovo inizio, offrendogli nuove prospettive e motivazioni. La storia di Marino evidenzia come un semplice incontro possa avere un impatto profondo sul percorso personale e professionale, portando rinnovamento e speranza.
Fulvio Marino: una svolta dopo un periodo difficile Fulvio Marino non ha mai nascosto quanto l’incontro con Antonella Clerici abbia rappresentato una vera svolta nella sua vita, soprattutto dopo un momento in cui si sentiva smarrito. «Lei ha riacceso la luce dentro di me», ha raccontato più volte, spiegando come quell’occasione gli abbia restituito entusiasmo . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
