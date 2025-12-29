Lei ha riacceso la luce dentro di me | Fulvio Marino e l’incontro che gli ha cambiato la vita

Fulvio Marino racconta come un incontro con Antonella Clerici abbia rappresentato una svolta importante nella sua vita, contribuendo a superare un periodo di difficoltà. Questa esperienza ha segnato un nuovo inizio, offrendogli nuove prospettive e motivazioni. La storia di Marino evidenzia come un semplice incontro possa avere un impatto profondo sul percorso personale e professionale, portando rinnovamento e speranza.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.