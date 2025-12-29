Legge toscana sul fine vita la Corte Costituzionale | Non del tutto illegittima ma varie parti violano le competenze statali

La Corte Costituzionale ha dichiarato che la legge toscana sul fine vita non è del tutto illegittima, ma alcune sue parti violano le competenze statali. La decisione evidenzia un contrasto tra normativa regionale e ambiti di competenza del governo centrale. La questione riguarda l’autonomia delle Regioni e l’armonizzazione delle leggi in materia di fine vita, con implicazioni per l’applicazione e la tutela dei diritti dei cittadini.

Firenze, 29 dicembre 2025 – Non è illegittima l'intera legge toscana sul fine vita, ma varie sue disposizioni violano competenze statali. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale. La Corte ha ritenuto che nel suo complesso la legge regionale sia riconducibile all'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e persegua la finalità di "dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l'assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che chiedano di essere aiutate a morire". Per i giudici, numerose sue disposizioni hanno però illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale.

Fine vita, la Consulta accoglie in parte il ricorso del governo sulla legge regionale della Toscana - Illegittime alcune disposizioni della legge regionale toscana, ma al tempo stesso vengono respinte le censure statali rivolte all’interno impianto normativo. msn.com

Fine vita, la Consulta: la legge toscana non è illegittima. Ma alcune disposizioni violano le competenze - La Corte Costituzionale salva l’impianto della legge regionale sul suicidio medicalmente assistito: la regione può organizzare procedure sanitarie, ma senza disciplinare gli effetti giuridici del fine ... editorialedomani.it

Respinto il ricorso del Governo contro la legge della Regione Toscana. E ora anche altre Regioni sono pronte a varare nuove regole più stringenti. - facebook.com facebook

