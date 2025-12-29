Legge di bilancio la discussione alla Camera e le dichiarazioni di voto | la diretta tv
Alle ore 18.40 riprenderà in diretta tv l’esame alla Camera sulla legge di bilancio, con le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo. Seguirà un approfondimento sui principali aspetti della discussione e sulle posizioni dei diversi gruppi politici. La diretta offre un’occasione per seguire in tempo reale gli sviluppi di uno dei momenti chiave dell’iter legislativo.
Riprenderà alle 18.40 l’esame della legge di bilancio con le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo. La chiama inizierà alle 20.20. È prevista, poi, una seduta notturna a partire dalle 22. Il voto finale si terrà nella mattinata di martedì entro le 13 con dichiarazioni di voto a partire dalle 11 in diretta tv. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
