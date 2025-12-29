Legge di Bilancio 2026 | Marsilio illustra tutte le misure per l’Abruzzo
Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, presenta le principali misure della Legge di Bilancio 2026 rivolte al territorio. In 21 commi vengono dettagliati interventi dedicati alla ricostruzione, alla sanità, allo sviluppo economico e ai collegamenti aerei, con l’obiettivo di favorire la ripresa e la crescita della regione.
Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha illustrato gli interventi a sostegno della ricostruzione, della sanità, dello sviluppo e dei collegamenti aerei contenuti in 21 commi.Un pacchetto di misure che rafforza la ricostruzione post-sisma, con oltre 1,5 miliardi di euro di risorse. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
