Lega presenta ordine del giorno per flat tax giovani | obiettivo contrastare emigrazione di 630mila under 35 in 14 anni

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega ha presentato un ordine del giorno alla manovra in esame presso la Commissione Bilancio della Camera, con l’obiettivo di introdurre una flat tax dedicata ai giovani. La misura mira a contrastare l’emigrazione di circa 630.000 under 35 avvenuta negli ultimi 14 anni, offrendo un intervento fiscale mirato a favorire il rientro e la stabilità dei giovani nel paese.

La Lega ha presentato un ordine del giorno alla manovra in esame presso la Commissione Bilancio della Camera. Il documento impegna il governo a valutare l'introduzione di una flat tax dedicata ai giovani per contrastare il fenomeno della fuga dei cervelli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

