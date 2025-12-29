Lega presenta ordine del giorno per flat tax giovani | obiettivo contrastare emigrazione di 630mila under 35 in 14 anni
La Lega ha presentato un ordine del giorno alla manovra in esame presso la Commissione Bilancio della Camera, con l’obiettivo di introdurre una flat tax dedicata ai giovani. La misura mira a contrastare l’emigrazione di circa 630.000 under 35 avvenuta negli ultimi 14 anni, offrendo un intervento fiscale mirato a favorire il rientro e la stabilità dei giovani nel paese.
La Lega ha presentato un ordine del giorno alla manovra in esame presso la Commissione Bilancio della Camera. Il documento impegna il governo a valutare l'introduzione di una flat tax dedicata ai giovani per contrastare il fenomeno della fuga dei cervelli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Come funziona la flat tax al 5% per i giovani neoassunti proposta dalla Lega e chi ci guadagnerebbe
Leggi anche: Manovra, la Lega alza il tiro sugli emendamenti: “Riflettiamo su una Flat Tax al 5% per i giovani”
Colonie feline, Pase (Lega): “Dalla Regione Lombardia un sostegno concreto a Comuni e volontari”; Bilancio Regione 2026-2028: legge di stabilità, sì a maggioranza; Dall'Irap alle finestre larghe per andare in pensione: tutti i punti dello scontro sulla manovra; Manovra lunedì in aula: dopo le polemiche, l’emendamento su condono diventa un Odg.
Manovra: Lega presenta odg sulle pensioni, stop all'aumento dell'età - Il partito di Matteo Salvini presenta un ordine del giorno alla manovra, all'esame dell'Aula della Camera. ansa.it
Manovra: la Lega insiste sulle pensioni, stop all'aumento dell'età - Un odg "impegna" il governo a modificare quanto previsto con la legge di bilancio. ansa.it
La mozione della Lega contro l’antisemitismo nel giorno del caso-nazi - A poche ore dal blitz dei carabinieri che ha portato alla chiusura del circolo di estrema destra Avanguardia Torino, accusato di inneggiare al fascismo e al nazismo, la ... torino.repubblica.it
La #Lega presenta un ordine del giorno alla Manovra, all'esame dell'Aula della Camera. Il testo "impegna il governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a sospendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica" l'inc x.com
La Lega chiede lo stop dell'aumento dell'età per andare in pensione. Il partito di Matteo Salvini presenta un ordine del giorno alla manovra, all'esame dell'Aula della Camera. #ANSA - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.