L’economista come astrofisico

L’economista come astrofisico: un nuovo approccio per interpretare l’economia odierna. Secondo Annamaria Spina, per capire i complessi fenomeni economici è necessario adottare una prospettiva diversa, analizzando sistemi interconnessi e dinamici con strumenti e metodi innovativi. Solo così si può ottenere una visione più completa e approfondita, superando le limitazioni delle analisi tradizionali e cogliendo le sfumature di un contesto in continua evoluzione.

di Annamaria Spina Per comprendere davvero l'economia contemporanea non basta più leggere bilanci, tassi e report trimestrali, occorre cambiare punto di osservazione. Occorre guardare i mercati come un astrofisico guarda l'universo, sapendo che ciò che è visibile è solo una minima parte di ciò che governa il sistema e che le forze più decisive sono spesso quelle che non compaiono nei numeri. L'economia, infatti, non si esaurisce nei dati misurabili né nei grafici lineari, è attraversata da correnti profonde, da campi di attrazione silenziosi, da dinamiche che orientano imprese e mercati senza mai emergere esplicitamente nei risultati contabili.

