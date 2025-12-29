Lecce testa alla Juventus con la voglia di riscatto | i pugliesi andranno a Torino con l’intenzione di fare il colpaccio I dettagli
Il Lecce si prepara alla trasferta di Torino con l’obiettivo di riscattare la recente sconfitta contro il Como. I pugliesi vogliono dimostrare il loro valore e mettere in difficoltà la Juventus all’Allianz Stadium. La partita, in programma il 3 gennaio, rappresenta un’occasione importante per il team di affrontare con determinazione e cercare un risultato positivo in un confronto difficile.
Lecce, la sconfitta contro il Como ‘brucia’ ancora per come è avvenuta. E i pugliesi si presenteranno a Torino con l’intenzione di riscattarsi La Juventus è avvisata: il Lecce che si presenterà all’Allianz Stadium il prossimo 3 gennaio non sarà un avversario facile da gestire. Non c’è infatti insidia peggiore di una squadra che si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juventus, testa a testa con l’Inter per Guehi. Il difensore ha mandato un segnale importante, svelata la sua intenzione per la prossima squadra!
Leggi anche: LIVE Alle 12.30 Lecce-Torino, le ufficiali: Baroni con Vlasic e Adams. Pugliesi col tridente
Lecce, testa alla Juventus con la voglia di riscatto: i pugliesi andranno a Torino con l'intenzione di fare il colpaccio. I dettagli.
Lecce, testa alla Juventus con la voglia di riscatto: i pugliesi andranno a Torino con l’intenzione di fare il colpaccio. I dettagli - E i pugliesi si presenteranno a Torino con l’intenzione di riscattarsi La Juventus è avvisata: il Lecce che si presenterà all’Al ... calcionews24.com
DIRETTA/ Juventus Lecce Primavera (risultato finale 3-3): incredibile pareggio salentino! (5 ottobre 2025) - Diretta Juventus Lecce Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 7^ giornata del campionato 1. ilsussidiario.net
Lecce, Juve, Serie B e Primavera: le ultimissime - Nell'anticipo del venerdì dello stadio 'Via del Mare', valido per la 15esima giornata di Serie A, i ... corrieredellosport.it
Natale con il Lecce nel cuore. Altro che panettone: a Martignano si suda. Eusebio Di Francesco non molla un centimetro, e nemmeno i nostri ragazzi. Allenamento nella mattina di Natale, rifinitura a Santo Stefano e testa solo al Como. Siamo lì, tutti insieme, - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.