Lecce accoglie la Torcia Olimpica | da via Leuca a Porta Napoli il programma

Lecce si prepara ad accogliere la Torcia Olimpica, che domani, martedì 30 dicembre, attraverserà le strade della città nel percorso verso i Giochi Invernali di Milano-Cortina. Da via Leuca a Porta Napoli, l’evento rappresenta un momento di condivisione e di celebrazione dello spirito olimpico, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’occasione unica di incontro e rispetto per i valori dello sport.

LECCE – Domani, martedì 30 dicembre, la città di Lecce ospiterà il passaggio della torcia olimpica nel suo percorso verso i Giochi Invernali di Milano-Cortina. L’iniziativa rappresenta una tappa del viaggio che sta interessando diverse località italiane per diffondere i valori di sport e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: La Torcia Olimpica a Salerno: il programma e il piano sicurezza per l'evento Leggi anche: Lecce accoglie la Fiamma Olimpica: guida alla viabilità e agli eventi del 30 dicembre Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lecce accoglie la Fiamma Olimpica: guida alla viabilità e agli eventi del 30 dicembre; Lecce accoglie la Fiamma Olimpica: guida alla viabilità e agli eventi del 30 dicembre; OGGI LA FIAMMA OLIMPICA A TARANTO/ La città accoglie i tedofori, si parte alle 17.30 dal Castello Aragonese; Milano-Cortina, Napoli accoglie la fiamma olimpica. La Fiamma Olimpica arriva a Lecce, tutte le modifiche della circolazione - Per consentire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, saranno adottati provvedimenti temporanei alla circolazione e alla sosta ... leccenews24.it

Arriva la fiamma olimpica: la prima tappa è ad Altamura. In serata la festa a Taranto - La fiamma olimpica arriva in Puglia e ci resterà per quattro giorni, toccando tutte le province e 18 Comuni. quotidianodipuglia.it

Lecce accoglie la Fiamma Olimpica: guida alla viabilità e agli eventi del 30 dicembre - La manifestazione si snoderà tra piazza Sant’Oronzo, con le esibizioni della Taranta, e Porta Napoli, dove un palco accompagnerà l’attesa del tedoforo. lecceprima.it

Lecce accoglie la fiamma olimpica, nel segno della Taranta! La pizzica pizzica accompagna il passaggio della fiamma di MilanoCortina2026 nel cuore della città, martedì 30 dicembre: in Piazza Sant’Oronzo (ore 17) e a Porta Napoli (ore 19). Un viaggio ch - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.