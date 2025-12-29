Lecce accoglie la Torcia Olimpica | da via Leuca a Porta Napoli il programma

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce si prepara ad accogliere la Torcia Olimpica, che domani, martedì 30 dicembre, attraverserà le strade della città nel percorso verso i Giochi Invernali di Milano-Cortina. Da via Leuca a Porta Napoli, l’evento rappresenta un momento di condivisione e di celebrazione dello spirito olimpico, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’occasione unica di incontro e rispetto per i valori dello sport.

LECCE – Domani, martedì 30 dicembre, la città di Lecce ospiterà il passaggio della torcia olimpica nel suo percorso verso i Giochi Invernali di Milano-Cortina. L’iniziativa rappresenta una tappa del viaggio che sta interessando diverse località italiane per diffondere i valori di sport e. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

