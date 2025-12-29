Lecce accoglie la Torcia Olimpica | da via Leuca a Porta Napoli ecco tutto il programma

Lecce si prepara ad accogliere il passaggio della Torcia Olimpica, che interesserà via Leuca e Porta Napoli. L’evento si svolgerà martedì 30 dicembre, nel contesto della preparazione verso i Giochi Invernali di Milano-Cortina. Di seguito il programma dettagliato dell’evento, per seguire da vicino questa tappa simbolica del percorso olimpico.

LECCE – Domani, martedì 30 dicembre, la città di Lecce ospiterà il passaggio della torcia olimpica nel suo percorso verso i Giochi Invernali di Milano-Cortina. L'iniziativa rappresenta una tappa del viaggio che sta interessando diverse località italiane per diffondere i valori di sport e.

La Fiamma Olimpica arriva a Lecce, tutte le modifiche della circolazione - Per consentire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, saranno adottati provvedimenti temporanei alla circolazione e alla sosta ... leccenews24.it

Arriva la fiamma olimpica: la prima tappa è ad Altamura. In serata la festa a Taranto - La fiamma olimpica arriva in Puglia e ci resterà per quattro giorni, toccando tutte le province e 18 Comuni. quotidianodipuglia.it

Lecce accoglie la fiamma olimpica, nel segno della Taranta! La pizzica pizzica accompagna il passaggio della fiamma di MilanoCortina2026 nel cuore della città, martedì 30 dicembre: in Piazza Sant’Oronzo (ore 17) e a Porta Napoli (ore 19). Un viaggio ch - facebook.com facebook

