Leandro Peraino è il nuovo capo di gabinetto della prefettura di Arezzo
Leandro Peraino è il nuovo capo di gabinetto della prefettura di Arezzo. Viceprefetto aggiunto, laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli e in Scienze delle Amministrazioni presso La Sapienza di Roma, porta con sé una solida formazione e esperienza nel settore pubblico. La sua nomina rappresenta un passaggio importante nell’ambito delle attività istituzionali della prefettura.
