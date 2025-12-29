Leandro Peraino è il nuovo capo di gabinetto della prefettura di Arezzo

Leandro Peraino è il nuovo capo di gabinetto della prefettura di Arezzo. Viceprefetto aggiunto, laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli e in Scienze delle Amministrazioni presso La Sapienza di Roma, porta con sé una solida formazione e esperienza nel settore pubblico. La sua nomina rappresenta un passaggio importante nell’ambito delle attività istituzionali della prefettura.

Il viceprefetto aggiunto .Chi è Leandro PerainoLaureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli e in Scienze delle Amministrazioni e delle Politiche Pubbliche presso l’Università di Roma La Sapienza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

