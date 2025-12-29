Leali Juventus | ritorno ‘a casa’ per l’ex talento del vivaio bianconero? Si può aprire questo scenario nelle prossime settimane Aggiornamenti importanti

Si prospetta un possibile ritorno di Leali alla Juventus, tornando così a vestire la maglia della società in cui ha iniziato la sua carriera. Nei prossimi giorni potrebbero emergere aggiornamenti su questa eventualità, che rappresenterebbe un nuovo capitolo nel percorso dell’estremo difensore. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe riaccendere l’interesse per il giovane talento del settore giovanile bianconero.

Mercato Lazio, sorpresa Leali: il portiere può passare alla Juventus e cambiare i piani della Lazio - Colpo di scena per il mercato Lazio: Leali finisce adesso nel mirino della Juventus, biancocelesti spiazzati L’edizione odierna de Il Messaggero rilancia un’indiscrezione sorprendente: Nicola Leali po ... lazionews24.com

Genoa è già mercato: ipotesi scambio Leali-Perin con la Juve e ciao Carboni - Mancano ancora due settimane al via ufficiale della sessione invernale, ma le voci in entrata e in uscita sono molteplici. primocanale.it

La Juventus cerca un sostituto per Perin e non è detto che gli basti Leali, su cui c’è anche la Lazio per affidargli il ruolo di vice Provedel (dato che Mandas potrebbe andare all’estero). Il Genoa aspetta, con la piena disponibilità di Mattia di tornare in rossobl - facebook.com facebook

Tre rinforzi in vista per il #Genoa Mattia Perin dalla #Juventus trattativa avanzata (Leali alla Lazio) Edin Dzeko dalla #Fiorentina, per fare da chioccia ai centravanti Niccolò Pisilli in prestito, la #Roma ha chiesto Morten Frendrup x.com

