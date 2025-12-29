Leali Juventus | ritorno ‘a casa’ per l’ex talento del vivaio bianconero? Si può aprire questo scenario nelle prossime settimane Aggiornamenti importanti

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si prospetta un possibile ritorno di Leali alla Juventus, tornando così a vestire la maglia della società in cui ha iniziato la sua carriera. Nei prossimi giorni potrebbero emergere aggiornamenti su questa eventualità, che rappresenterebbe un nuovo capitolo nel percorso dell’estremo difensore. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe riaccendere l’interesse per il giovane talento del settore giovanile bianconero.

Leali Juventus: torna ‘a casa’ per l’ex gioiello del vivaio bianconero? Si apre questo scenario nelle prossime settimane. Le ultimissime. Il richiamo di casa è troppo forte e l’operazione nostalgia sta per trasformarsi in realtà, ma serve ancora un pizzico di pazienza. Il ritorno di Mattia Perin al Genoa è diventato la priorità assoluta di questo inizio di mercato invernale. Le parti hanno già trovato un punto d’incontro: tra l’entourage del portiere e il club ligure c’è un accordo di massima per un contratto biennale. Tuttavia, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la fumata bianca non può essere immediata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

leali juventus ritorno 8216a casa8217 per l8217ex talento del vivaio bianconero si pu242 aprire questo scenario nelle prossime settimane aggiornamenti importanti

© Juventusnews24.com - Leali Juventus: ritorno ‘a casa’ per l’ex talento del vivaio bianconero? Si può aprire questo scenario nelle prossime settimane. Aggiornamenti importanti

Leggi anche: Yildiz Juve, che rischio! Rinnovo a rilento, non si può escludere questo scenario per il futuro del 10 bianconero: tutti gli aggiornamenti

Leggi anche: Bouaddi Juventus: il talento rinnova con il Lille fino al 2029, ma per l’estate si profila questo scenario! Tutti gli aggiornamenti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

leali juventus ritorno 8216aJuventus, Perin verso il ritorno al Genoa: dentro Mandas o Leali. E Miretti piace alla Lazio - E la priorità di Perin, conferma Tuttosport, resta il Genoa. tuttomercatoweb.com

leali juventus ritorno 8216aMercato Lazio, sorpresa Leali: il portiere può passare alla Juventus e cambiare i piani della Lazio - Colpo di scena per il mercato Lazio: Leali finisce adesso nel mirino della Juventus, biancocelesti spiazzati L’edizione odierna de Il Messaggero rilancia un’indiscrezione sorprendente: Nicola Leali po ... lazionews24.com

leali juventus ritorno 8216aGenoa è già mercato: ipotesi scambio Leali-Perin con la Juve e ciao Carboni - Mancano ancora due settimane al via ufficiale della sessione invernale, ma le voci in entrata e in uscita sono molteplici. primocanale.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.