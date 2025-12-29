Le volpi Sadie e Seth e altri 300 animali salvati da morte certa dopo la chiusura di un allevamento per pellicce

In Ohio, un allevamento di pellicce è stato chiuso, lasciando oltre 300 animali, tra cui le volpi Sadie e Seth, senza cure né sostentamento. Dopo la morte del proprietario, gli animali sono stati salvati e affidati a strutture di recupero, garantendo loro una nuova possibilità di vita. Questo intervento rappresenta un importante passo verso la tutela degli animali e il rispetto delle normative sul benessere animale.

Oltre le due volpi, sono stati recuperati procioni, coyote, ibridi lupo-cane e moffette.

