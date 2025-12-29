Le uscite Sky e Now TV di gennaio

A gennaio, Sky e Now TV introducono una serie di nuove uscite, tra film e serie TV, per arricchire la programmazione del nuovo anno. Queste novità offrono opportunità di intrattenimento per tutti i gusti, permettendo agli abbonati di scoprire contenuti freschi e interessanti nel 2026.

Inizia il nuovo anno e con esso arrivano tante nuove uscite, tra film e serie tv, anche su Sky e Now TV che porteranno diverse novità a farci compagnia nel duemila ventisei. Le principali serie tv in uscita. L'anno inizia in grande con "The Spanish Princess", in uscita il 3 gennaio, che racconta la vita di Caterina D'Aragona tra intrighi e segreti presso la corte inglese del millecinquecento. Pochi giorni dopo, il 31 gennaio, uscirà la seconda stagione. Seguirà "Gomorra – Le Origini", 9 gennaio. Ispirata al romanzo di Roberto Saviano, la serie racconterà come la famiglia Savastano è diventata grande all'interno del mondo criminale della camorra, dominando la scena malavitosa del luogo, e non solo.

