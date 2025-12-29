Le uccise il figlio e la ferì Silvia quattro anni dopo | Vivo per aiutare i bimbi

Quattro anni dopo un tragico episodio, Silvia dedica la sua vita ad aiutare i bambini. La sua storia, segnata da una perdita grave, testimonia come il dolore possa trasformarsi in impegno e solidarietà. Nella quiete di Gazzada Schianno, tra ricordi e speranze, Silvia si dedica con dedizione a sostenere i più piccoli, portando avanti un percorso di rinascita e solidarietà.

GAZZADA SCHIANNO (Varese) Nella villetta di Gazzada Schianno le lucine dell’albero di Natale illuminano i grandi primi piani del viso di Daniele appesi alle pareti. Sul divano, tanti pupazzetti di Pikachu, il suo personaggio preferito, regalo di bambini a un bambino sventurato. La mamma. I nonni. Vite che si sono fermate al folle pomeriggio di Capodanno del 2022. Quattro anni a chiedersi perché. Perché Daniele? Ha sette anni. È a Morazzone dal padre, Davide Paitoni, marito separato di Silvia Gaggini. Agli arresti domiciliari in casa del padre per il tentato omicidio di un collega. Il padre lo uccide con una coltellata alla gola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

