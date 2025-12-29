Le serie tv da non perdere a gennaio 2026

A gennaio 2026, le piattaforme streaming presentano una selezione di nuove serie TV e stagioni inedite. È il momento di scoprire i titoli più attesi e programmare le serate di intrattenimento. In questa guida troverai un elenco aggiornato delle produzioni da non perdere, per restare sempre informato sulle novità del panorama televisivo.

Nuovo anno, nuove ossessioni seriali. A gennaio 2026 le piattaforme arrivano puntuali con la loro valanga di serie tv pronte a monopolizzare il nostro tempo libero. Tra ritorni molto attesi, grandi finali e novità da scoprire, gli amanti della serialità possono inaugurare l’anno con un calendario fitto e decisamente promettente. Le prossime settimane hanno già un’unica certezza: il telecomando sarà il nostro migliore alleato, e queste serie ne sono la prova. Le serie tv in uscita a gennaio 2026. “Stranger Things 5” puntata finale,1 gennaio. Dopo cinque stagioni, un immaginario anni ’80 diventato iconico e un Sottosopra che ha riscritto le regole del fantasy televisivo, la storia di Undici e dei suoi compagni è arrivata al momento più atteso (e temuto): la fine. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Le serie tv da non perdere a gennaio 2026 Leggi anche: Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Gennaio 2026: le serie e i film da non perdere dal finale di Stranger Things a Bridgerton 4 Leggi anche: Discovery plus, le serie tv e i programmi da vedere a Gennaio 2026: da Primo Appuntamento a Matrimonio A Prima Vista Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Netflix, le Serie TV in streaming a gennaio 2026; 30 serie tv da guardare su Netflix – Lista aggiornata a gennaio 2026; Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Gennaio 2026; Le migliori serie Netflix del 2025. Le serie tv da non perdere a gennaio 2026 - A gennaio 2026 le piattaforme arrivano puntuali con la loro valanga di serie tv pronte a monopolizzare il nostro tempo libero. dilei.it

Sky e NOW, tutte le uscite di gennaio 2026 - Arriva un nuovo mese e Sky e NOW arricchiscono il calendario con diverse novità. today.it

Disney+, le Serie TV in streaming a gennaio 2026 - Da non perdere a gennaio in streaming su Disney+ il nuovo horror di Ryan Murphy The Beauty e la miniserie Marvel Wonder Man. comingsoon.it

Netflix originale a gennaio 2026

"Se Allegri continua a perdere punti, si punta su un ex Serie A" Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook

#thelowdown È la serie tv da non perdere in questi giorni! x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.