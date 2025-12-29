Le quattro bande cittadine in concerto a Palazzo Marino per il nuovo anno

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo gennaio alle 11, nel cortile d’onore di Palazzo Marino, si terrà un concerto delle quattro bande cittadine. Un’occasione per accogliere il nuovo anno con musica e tradizione, in un contesto storico e rappresentativo della città. L’evento è aperto al pubblico e intende celebrare l’inizio dell’anno nuovo con un momento di convivialità e cultura.

Le quattro bande cittadine suoneranno alle 11 del primo gennaio, nel cortile d’onore di Palazzo Marino: sarà il benvenuto al nuovo anno. Davanti ai cittadiniLa Banda Musicale della Polizia Locale, la Banda dei Martinitt, la Banda di Crescenzago e la Banda d’Affori si esibiranno per circa un’ora. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

quattro bande cittadine concertoNel Cortile d’Onore il tradizionale appuntamento musicale aperto al pubblico - Con gli auguri musicali delle 4 bande cittadine nel Cortile d’Onore di Palazzo Marino, sarà dato il benvenuto al nuovo anno ... cronacamilano.it

Capodanno, a Palazzo Marino il concerto delle bande cittadine per dare il benvenuto al 2026 - Giovedì primo gennaio 2026, alle ore 11, nel Cortile d’Onore di Palazzo Marino, in piazza della Scala 1 a Milano, il benvenuto al 2026 è all'insegna della musica delle bande cittadine. mentelocale.it

Concerti di inizio anno con le bande cittadine - A Cogliate, l’appuntamento tradizionale con il Concerto di Inizio firmato Corpo musicale... ilgiorno.it

