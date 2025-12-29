Le quattro bande cittadine in concerto a Palazzo Marino per il nuovo anno

Il primo gennaio alle 11, nel cortile d’onore di Palazzo Marino, si terrà un concerto delle quattro bande cittadine. Un’occasione per accogliere il nuovo anno con musica e tradizione, in un contesto storico e rappresentativo della città. L’evento è aperto al pubblico e intende celebrare l’inizio dell’anno nuovo con un momento di convivialità e cultura.

