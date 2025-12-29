Le quattro bande cittadine in concerto a Palazzo Marino per il nuovo anno
Il primo gennaio alle 11, nel cortile d’onore di Palazzo Marino, si terrà un concerto delle quattro bande cittadine. Un’occasione per accogliere il nuovo anno con musica e tradizione, in un contesto storico e rappresentativo della città. L’evento è aperto al pubblico e intende celebrare l’inizio dell’anno nuovo con un momento di convivialità e cultura.
Le quattro bande cittadine suoneranno alle 11 del primo gennaio, nel cortile d’onore di Palazzo Marino: sarà il benvenuto al nuovo anno. Davanti ai cittadiniLa Banda Musicale della Polizia Locale, la Banda dei Martinitt, la Banda di Crescenzago e la Banda d’Affori si esibiranno per circa un’ora. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Ladri in casa, il cane abbaia e fa scappare i tre banditi che vengono ripresi dalle telecamere. Cittadine 'sotto assedio', più bande in azione
Leggi anche: Accordo tra Comune e sindacati: ai dipendenti di Palazzo Marino duemila euro in più all’anno
Eventi segnalati dai Comuni.
Nel Cortile d’Onore il tradizionale appuntamento musicale aperto al pubblico - Con gli auguri musicali delle 4 bande cittadine nel Cortile d’Onore di Palazzo Marino, sarà dato il benvenuto al nuovo anno ... cronacamilano.it
Capodanno, a Palazzo Marino il concerto delle bande cittadine per dare il benvenuto al 2026 - Giovedì primo gennaio 2026, alle ore 11, nel Cortile d’Onore di Palazzo Marino, in piazza della Scala 1 a Milano, il benvenuto al 2026 è all'insegna della musica delle bande cittadine. mentelocale.it
Concerti di inizio anno con le bande cittadine - A Cogliate, l’appuntamento tradizionale con il Concerto di Inizio firmato Corpo musicale... ilgiorno.it
EP1-40 Reverse Journey to Immortality | MULTI SUB
Amalfi pronta a festeggiare il nuovo anno con la tradizione folkloristica! Quattro spettacolari bande cittadine animeranno i giorni antecedenti il 31 dicembre e quelli iniziali del nuovo anno portando in strada allegria, contaminazione e tradizione. La prima u - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.