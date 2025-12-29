Le previsioni per Capodanno in Ciociaria tra gelo artico e pioggia

Le previsioni meteorologiche per Capodanno in Ciociaria indicano un clima caratterizzato da gelo artico e pioggia. Nei giorni che precedono l’inizio del nuovo anno, si prevede un calo delle temperature e venti intensi, con un rapido cambiamento atmosferico che potrebbe influenzare le celebrazioni. È importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare al meglio le condizioni climatiche previste in questa fase di passaggio tra 2024 e 2025.

Il 2025 si chiude con il respiro gelido del Nord. Una breve ma intensa irruzione di aria artica colpirà direttamente Frosinone e l'intera Ciociaria, portando un deciso calo termico e venti sferzanti prima di un cambiamento atteso per il primo dell'anno.

