Le previsioni meteo sciabolata artica sull' Italia tra San Silvestro e Capodanno | temperature gelide nevicate e incubo nebbia come si apre il 2026
Previsioni meteo per le festività di fine anno: l’Italia si prepara a un’ondata di freddo intenso, con temperature molto basse, nevicate e nebbia diffusa tra San Silvestro e Capodanno. L’arrivo di una massa d’aria artica potrebbe influenzare il clima, determinando condizioni inaspettate per il periodo. Ecco cosa aspettarsi per chi si appresta a celebrare l’inizio del 2026.
Un brusco cambio di scenario è alle porte: a ridosso delle festività di fine anno l?Italia sarà investita da una sciabolata artica. I modelli confermano l?arrivo. 🔗 Leggi su Leggo.it
Meteo Europa: sciabolata artica verso fine anno, effetti anche in Italia - Tutto ruota attorno all'eventualità che un vasto e robusto anticiclone possa elevarsi e stazionare sulle latitudini settentrionali, in particolare tra Gran Bretagna, Scandinavia e Mare di Norvegia. ilmeteo.it
