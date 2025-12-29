Le previsioni meteo di oggi 29 dicembre ad Avellino

Le previsioni meteo per oggi, 29 dicembre, ad Avellino indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e sole. Le condizioni climatiche sono stabili, senza precipitazioni previste nelle prossime ore. Si consiglia di considerare le temperature e la stabilità del tempo per pianificare eventuali attività all'aperto.

A Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2731m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno.

