Le previsioni meteo della settimana di Capodanno 2026 | si parte col sole ma poi arrivano freddo e neve

Le previsioni meteo per la settimana di Capodanno 2026 indicano un inizio con tempo stabile e temperature miti su tutta Italia. Tuttavia, a partire da metà settimana, l’arrivo di aria gelida di origine artica porterà un calo delle temperature e nevicate in alcune zone, influenzando le condizioni meteorologiche fino alla fine dell’anno. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie attività.

Si parte con clima mite nei primi giorni su tutta l'Italia ma già da metà settimana e prima del capodanno 2026, l'irruzione di aria gelida di origine artica determinerà un brusco e generale calo termico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Meteo, le previsioni della settimana in Lombardia: si inizia col sole, poi aria fredda e neve in montagna

Leggi anche: Freddo polare fino a quando? Tornerà la neve? Le previsioni meteo. In Lombardia sole (ma che gelo)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Meteo, le previsioni per Capodanno 2026: gelo artico in arrivo sull’Italia; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekend (e fino a Capodanno); Meteo: Prossima Settimana, avvio con l'Anticiclone, poi ci sono importanti novità; Finalmente il sole, ma che tempo farà a Capodanno? Le ultime previsioni.

Capodanno a Milano e in Lombardia, le previsioni meteo: attenti a nebbia e ghiaccio ma dal 2026 arriva il gelo polare - Per la notte di San Silvestro sono previsti valori termici diffusamente al di sotto dello zero sulle pianure del Nord Italia ... ilgiorno.it