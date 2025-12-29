Le password più scelte dagli italiani e che dovreste evitare C' è anche la vostra?
Le password più comuni tra gli italiani nel 2025 includono sequenze semplici e nomi noti, come «123456» o «juventus». Questi codici, spesso usati per comodità, rappresentano un rischio per la sicurezza dei dati personali. È importante scegliere password robuste e uniche per proteggere le proprie informazioni online. In questo articolo, analizziamo le parole più utilizzate e forniamo consigli utili per migliorare la sicurezza digitale.
Da «123456» a «DelPiero», da «juventus» a «pippobaudo», ecco le parole segrete più usate nel 2025 ma purtroppo facilmente vulnerabili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
