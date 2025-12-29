Il Sassuolo si prepara alla prossima sessione di mercato concentrandosi sul reparto difensivo. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club, ha sottolineato l’importanza di rinforzare la linea laterale, in particolare con un terzino sinistro e possibilmente anche un’alternativa sulla destra. Le strategie del club sono orientate a garantire stabilità e qualità, mantenendo l’obiettivo di consolidare la posizione in campionato e guardare al futuro con fiducia.

Un terzino per la sinistra, dove il Sassuolo è un tantino sguarnito, magari anche uno per la destra. A voler cercare il mercato che sarà, per i neroverdi, tanto vale guadare alla difesa, e rifarsi a quanto Giovanni Carnevali (foto), ad e dg neroverde, affida al pregara di Bologna, senza perdere di vista un 2025 che ha visto il Sassuolo fare il suo. I neroverdi, un anno fa, erano primi in serie B, oggi sono decimi in A. Non scontato: "Il 2025 – ha detto Carnevali – è stato un buon anno: siamo tornati in Serie A e ripartiti bene nella massima serie. Oggi siamo in una buona fase e la classifica ci sorride, ma l’obiettivo resta la permanenza in categoria". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le parole del plenipotenziario. Carnevali va a caccia di terzini e dà garanzie sui big

