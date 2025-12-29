Le Nike Air Max 3 di NIGO e Pendleton rappresentano un incontro tra il classico stile universitario e il comfort dello streetwear. Questa collaborazione del 2026 unisce l’estetica senza tempo di Nike con l’artigianalità di Pendleton, offrendo un prodotto versatile e di qualità. Ideali per chi cerca un equilibrio tra eleganza casual e tendenza urbana, queste sneaker si inseriscono nel panorama contemporaneo con sobrietà e attenzione ai dettagli.

Le Nike Air Max 3 di NIGO e Pendleton sono una delle collaborazioni più riuscite e culturalmente rilevanti del 2026. Non rappresentano soltanto un nuovo capitolo del rapporto tra NIGO e Nike, ma il consolidamento di una storia che intreccia tradizione americana, sensibilità giapponese, eredità tessile di lusso e streetwear contemporaneo. Tutto ruota attorno a un concetto che basta evocare per suscitare emozione: estetica universitaria, spirito varsity e simbolismo del campus. tradotti in una sneaker. Il lancio fa parte del College Pack, un progetto che prende le mosse dalla Nike Air Force 3 Low, reinterpretata da NIGO nel 2024 e la eleva grazie alla presenza di Pendleton, il leggendario marchio americano specializzato in lana e tessuti premium, già partner di Nike in passato per le splendide Air Max 97 in lana.

© Gqitalia.it - Le Nike Air Max 3 di NIGO e Pendleton sono le sneaker che fondono alla perfezione stile universitario e streetwear

