Le misure per le famiglie nella Legge di Bilancio | dalle mamme lavoratrici ai congedi parentali alla carta Dedicata a te Una sintesi

La Legge di Bilancio introduce misure dedicate alle famiglie con figli, tra cui supporti per mamme lavoratrici, congedi parentali e la carta “Dedicata a te”. Questi interventi mirano a ridurre gli oneri economici e a promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro, rappresentando un passo importante per il sostegno alle famiglie italiane. Ecco una sintesi delle principali novità previste.

Una parte consistente della nuova Legge di Bilancio è destinata a interventi rivolti a chi ha figli a carico, con l’obiettivo di alleggerire il peso economico su alcune fasce di nuclei familiari e favorire la partecipazione femminile al lavoro. Si tratta di un insieme di misure molto eterogenee: alcune prevedono contributi diretti, altre modificano i requisiti di accesso a prestazioni già esistenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

