Le donne fanno scienza | approfondimento su scienziate e attività laboratoriali in classe

29 dic 2025

Il progetto “Le donne fanno scienza”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e Casio, mira a promuovere l’inclusione femminile nelle discipline STEAM. Rivolto alle scuole secondarie, offre approfondimenti su scienziate e attività laboratoriali per valorizzare il ruolo delle donne nel progresso scientifico e contribuire a ridurre il divario di genere in questo ambito.

Il progetto didattico “Le donne fanno scienza”, nato dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Casio, è rivolto alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, ed è finalizzato alla riduzione del divario di genere nelle discipline STEAM e alla valorizzazione del ruolo delle donne nel progresso scientifico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

