Le coppie famose che si sono lasciate nel 2025

Nel 2025, alcune coppie celebri hanno scelto di separarsi, segnando un anno di cambiamenti nel mondo dello spettacolo. Tra queste, Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales, Monica Bellucci e Tim Burton, e Keith Urban con Nicole Kidman. Questi addii hanno attirato l’attenzione dei media, riflettendo le complessità delle relazioni pubbliche tra figure di rilievo. Ecco un quadro delle principali separazioni che hanno caratterizzato l’anno.

Dalla rottura tra Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales dopo lo scandalo alla favola gotica al capolinea tra Monica Bellucci e Tim Burton fino alla separazione-shock tra Keith Urban e Nicole Kidman. Ecco, gli «addii» più chiacchierati del 2025. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le coppie famose che si sono lasciate nel 2025

L’amore è cieco Italia: quali coppie si sono lasciate e chi sta ancora insieme un anno dopo?/ Cos’è successo - Quali coppie di L'Amore è cieco Italia si sono lasciate dopo il matrimonio? ilsussidiario.net

Il 2025 è stato l'anno dei cuori spezzati: quali sono le coppie di celeb esplose sotto il peso della crisi - Da Dakota Johnson e Chris Martin passando per Kaia Gerber e Austin Butler, qui ci sono le coppie storiche e gli amori fugaci scoppiati quest'anno ... cosmopolitan.com

