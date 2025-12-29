DAZN trasmetterà in diretta gratuita le competizioni della Kings League 2026, offrendo agli appassionati un’opportunità di seguire da vicino uno dei format più innovativi del calcio amatoriale. Grazie all’acquisizione dei diritti, gli utenti potranno godere delle partite senza costi aggiuntivi, contribuendo a diffondere un approccio più accessibile e coinvolgente al calcio contemporaneo.

DAZN ha acquisito i diritti di trasmissione per le competizioni della Kings League 2026, arricchendo ulteriormente la propria offerta di format calcistici innovativi. Nata dall'intuizione di Gerard Piqué, la Kings League ha rivoluzionato il mondo dello sport mixando calcio, cultura degli streamer e intrattenimento digitale. Grazie a questo accordo, DAZN porterà questo spettacolo nelle case .

© Sportintv.eu - Le competizioni della Kings League 2026 in diretta gratuita su DAZN

