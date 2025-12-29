Le case abusive costruite più di vent' anni fa nel Parco Sud a Milano

Le case abusive, costruite oltre vent'anni fa, si trovano nelle aree agricole del Parco Sud di Milano, situate nelle periferie ovest e sud-ovest. Queste abitazioni sono presenti in zone soggette a specifici interventi e normative, che ne regolano la situazione legale e il possibile riconoscimento. La presenza di costruzioni non autorizzate in aree protette rappresenta un aspetto rilevante per la pianificazione urbanistica e la tutela ambientale del territorio.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.