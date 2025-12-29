Le case abusive costruite più di vent' anni fa nel Parco Sud a Milano
Le case abusive, costruite oltre vent'anni fa, si trovano nelle aree agricole del Parco Sud di Milano, situate nelle periferie ovest e sud-ovest. Queste abitazioni sono presenti in zone soggette a specifici interventi e normative, che ne regolano la situazione legale e il possibile riconoscimento. La presenza di costruzioni non autorizzate in aree protette rappresenta un aspetto rilevante per la pianificazione urbanistica e la tutela ambientale del territorio.
Case abusive, anche da più di vent'anni, in aree agricole del Parco Sud, all'estrema periferia ovest e sud-ovest di Milano. Costruite dove si potrebbero edificare, al massimo, soltanto edifici funzionali all'uso agricolo. Ora il Municipio 7, con una mozione proposta da Andrea Giorcelli (Europa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
