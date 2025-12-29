Dopo le festività natalizie, le agenzie anti-corruzione ucraine NABU e SAPO hanno condotto perquisizioni nei palazzi del Parlamento di Kiev. Tuttavia, queste indagini incontrano ostacoli da parte delle autorità locali, ostacolando il lavoro delle istituzioni impegnate nella lotta alla corruzione. La situazione evidenzia le tensioni tra le agenzie indipendenti e le autorità governative nel contesto politico ucraino.

Subito dopo Natale le due agenzie anti-corruzione ucraine NABU e SAPO hanno effettuato delle perquisizioni presso i palazzi del potere a Kiev. Hanno altresì denunciato le guardie della Sicurezza di Stato di aver ostacolato la loro attività investigativa presso le commissioni parlamentari. La perquisizione intralciata. In particolare, gli inquirenti del NABU hanno detto che le guardie hanno bloccato loro l’accesso alla Verkhovna Rada, il parlamento monocamerale ucraino. Hanno avvertito che si tratta di un’interferenza in un’azione inquirente che costituisce una palese violazione della legge. Dal canto suo, il Dipartimento per la Sicurezza dello Stato ha replicato spiegando che sì, inizialmente le sue guardie hanno fermato gli ufficiali che volevano entrare nell’area delle sedi governative, tenuta sotto controllo e ad accesso limitato a partire dal 2022, ma solo per poter verificare i documenti dei testimoni portati dal NABU. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Le agenzie anti-corruzione ucraine indagano nel Parlamento di Kiev e vengono intralciate dalle autorità

Leggi anche: Kiev, nuova indagine per corruzione: coinvolti alcuni deputati. Impedito l’accesso in Parlamento agli investigatori

Leggi anche: Kiev, escono le magagne degli uffici di approvvigionamento della Difesa e le lotte intestine fra agenzie statali

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Voti in cambio di favori, nuovo scandalo nella politica ucraina; Nuovo scandalo per corruzione a Kiev; Kiev, nuova indagine per corruzione: coinvolti alcuni deputati. Impedito l’accesso in Parlamento agli…; Ucraina: Nuova indagine anticorruzione a Kiev, nel mirino alcuni deputati |.

Corruzione in Ucraina: Nuove Indagini Coinvolgono Deputati e Alti Funzionari - Un'indagine recente sulla corruzione in Ucraina coinvolge membri del Parlamento e si scontra con l'ostruzionismo delle forze di sicurezza. notizie.it